Lorient pürüzü!

Bu sezon kiralık geldiği Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Aboubakar
'ı en az 1 yıl daha kadroda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Lorient engeline takıldı. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner, Portekiz'de oyuncunun kiralama hakkına sahip olan Porto ile pazarlık masasına oturdu.
Görüşmelerde yıldız futbolcu için önce kiralama sonra da bonservisini alma seçenekleri değerlendirildi. Bonservis konusunda siyah-beyazlıların önüne ikinci bir kulüp, Lorient çıktı.
ÇÖZÜM İÇİN ÜÇLÜ DİPLOMASİ
Aboubakar'ın tapusunun yüzde 70'ine sahip olan Lorient'in Beşiktaş'ın önerdiği 4 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu öğrenildi. Oyuncunun satışından iyi bir gelir bekleyen Fransız kulübünün daha yüksek bir teklif beklediği belirtildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için Aboubakar, Porto ve Lorient arasında üçlü bir diplomasi yürütecek. Golcü futbolunun, siyah-beyazlı takımda kalmak istemesinin, başkan Orman ve ekibinin elindeki en önemli koz olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın Aboubakar için önümüzdeki hafta yeni bir girişimde bulunması bekleniyor.