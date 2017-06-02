'da dönemi bitti

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 17:42
Manisaspor'da Sait Karafırtınalar dönemi bitti

TFF 1'inci Lig takımı 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Bugün Başkan Abdullah Mergen ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının mali konularda anlaşma sağlanamaması üzerine yeni sezonda göreve devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Manisaspor defterini kapattığını açıklayan Sait Karafırtınalar, "Başkan Abdullah Mergen'le ortak bir noktada buluşamadık ve ayrılık kararı aldım. Manisaspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ın gelecek sezon da kariyerine TFF 1'inci Lig'de devam edeceği öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin başına 7'nci haftada geçen Sait Karafırtınalar, 28 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisaspor'da Sait Karafırtınalar dönemi bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz