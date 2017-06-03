Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a FETÖ göndermesi

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a adeta ateş püskürdü.

Beşiktaşlıların sürekli Süleyman Seba duruşundan bahsettiklerini belirten Yıldırım, "FETÖ ile ilgili hiç konuşmuyorlar. Bu ne biçim duruştur?" dedi.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

BU NE BİÇİM DURUŞ?



''Beşiktaş'ın meşhur duruşu var. Ya siz Süleyman Abi için 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diye bağırdınız. Süleyman Seba benim dostumdu. Onun adını kullanarak bir duruş diye tutturmuşsunuz. Ya biz onunla oturup muhabbet ederdik. Helikopter statlarına indi, çıkıp FETÖ ile ilgili konuşmuyorlar. Bu ne biçim duruştur? 1959 yılında lig başlamış, şampiyonlar belli. Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13. Diyorlar ki '2 yıldız eklediler' Bunlar gittiler bu ligin prosedürünün başlamasından önceki yıllardaki şampiyonlukları istedi. Burada zorbalıkla yapılan bir operasyon var. Kanuni bir iş yoktur. Sonra 'duruşumuz var' diyorlar. Duruş varsa iade edin.''