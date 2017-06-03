Dev finalde Quaresma sürprizi

Giriş Tarihi: 3.6.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 15:52
Dev finalde Quaresma sürprizi

Real Madrid ile Juventus Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dev finalde Quaresma sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz