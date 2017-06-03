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Giriş Tarihi: 3.6.2017 21:13 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 21:51
Juventus-Real Madrid

final maçında ile karşı karşıya geliyor

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STAT: Millenium (Cardiff)
SAAT: 21:45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1 & Tivibu Spor 2

: Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Alves, Khedira, Pjanic, Sandro, Mandzukic, Dybala, Higuain.
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

tarihinin en başarılı takımı , 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

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Juventus-Real Madrid
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