Juventus-Real Madrid

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STAT: Millenium (Cardiff)
SAAT: 21:45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1 & Tivibu Spor 2
JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Alves, Khedira, Pjanic, Sandro, Mandzukic, Dybala, Higuain.
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.