Juventus-Real Madrid

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STAT: Millenium (Cardiff)

SAAT: 21:45

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: TRT 1 & Tivibu Spor 2

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Alves, Khedira, Pjanic, Sandro, Mandzukic, Dybala, Higuain.

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.