Adalı Arda

Barcelona'ya transferini en çok isteyen isim olan teknik direktörü Luis Enrique'nin Katalan devinden ayrılması sonrasında kulübünün transfer listesine koyduğu Arda Turan, Çin ve İtalya dedikodularına rağmen dünyanın en iyi ligine gitmek üzere... Barcelona kulübüne yakınlığıyla tanınan El Desmarque'nin haberine göre Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Arsenal'le sözleşme şartları için anlaşmaya vardı. Esas mesele ise milli oyuncu için istenen bonservis bedeli. Barcelona, bonuslar haricinde 34 milyon Euro ödediği Arda'dan 30 milyon Euro almak istiyor. Buna karşın Arsenal, bonservis pazarlığı yaparak bedeli indirmeyi düşünüyor.



Yeniden Aslıhan'la

Arda Turan önceki akşam Yılmaz Erdoğan'ın Zorlu PSM'de sahnelediği "Münaşaka" adlı tek kişilik gösterisini bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan'la birlikte izledi. 2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim ayında noktalayan ikili yaklaşık 7 ay aradan sonra yeniden bir araya geldi. Oyun sonrası konuşan Arda Turan, ilişki ile ilgili sorulan sorulara "Hayırlısı olsun kardeşlerim" şeklinde yanıt verdi.