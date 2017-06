Yıldırım'dan yaylım ateşi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kulübün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda uzun bir konuşma yaptı. Sözlerinin büyük bölümünü Beşiktaş'a ayıran Yıldırım, sert ifadeler kullandı. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Euroleague için, "Hırsızlık organizasyonu" diyor. Ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler.



HESABA KİTABA SIĞMIYOR

Fikret Orman 2 Şubat 2015'te, "Başkanların kendi camiası dışında açıklama yapması doğru değil" demiş. Sen her gün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Biz sizi konuşmuyoruz. Bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin. Fikret Orman söylediklerine dikkat etsin.

Beşiktaş'ın 15 değil 13 şampiyonluğu var. Diyorlar ki 'Duruşumuz var'. Duruşunuz varsa gidin 2 şampiyonluğu iade edin. Yıldız ilave ettiler. Hesaba kitaba sığmıyor. 1959'da lig başlıyor, şampiyonlar belli. 1959'dan önce 2 yıl şampiyon olmuşlar. Biz de müracaat etmek için sizlerden görüş alacağız.



GÜNEŞ'İ ŞİMDİ KUTLUYORUM

Süleyman Seba ile aynı dönemde başkanlık yapma şerefine nail oldum. Özel bir adamdı. 'Süleyman ağabey duruşu.' diyorlar. Seba bizle yemek yediği dönemlerde, 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diye bağırdılar. Şimdi Seba'nın arkasına sığınıyorlar.

Şenol Güneş, Avrupa şampiyonluğundan dolayı tebrik mesajı gönderdi ancak Beşiktaş antetli bir kağıtla değil. Ben de Fenerbahçe antetli kağıtla teşekkür ettim. Ben kendisini tebrik etmedim ama şimdi buradan tebrik ediyorum.



İŞTE QUARESMA'NIN BELGESİ

Quaresma'nın avukatı 26 Aralık 2016'da F.Bahçe'ye bir belge gönderdi. Bu e-mailde imza parası olarak 2 milyon Euro ve sezonluk 3,5 milyon Euro istiyorlar. Bu belgeyi Fikret Orman istiyorsa, yardımcımı arasın ona e-mail gönderelim.



4 YILDIZLA ANLAŞTIK

"Mayıs ayında transfer sözü vermiştik. Şartlar bazen oluşur, bazen oluşmaz. Biz yaptık ama kamuoyuna açıklamaya mecbur muyum? Yeni sezon için 4 oyuncuyla anlaştık" diyen Aziz Yıldırım'ın kastettiği bu isimlerin devre arasında el sıkıştıkları Mehmet Ekici, Monaco forması giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, Lyon'un Fransız orta sahası Valbuena ve Kolombiyalı kaleci Ospina olduğu öğrenildi.



KOCAMAN GELMEDEN KONUŞUYORLAR

Üç antrenörle görüşme yapıyoruz(!). Hafta başında karar vermiş olacağız ve kamuoyuna açıklayacağız. Aykut Kocaman ismi geçiyor. Adam gelmeden, 'Aman Fenerbahçe'ye gelmesin' diyorlar. Ya sen kimsin kardeşim, sen kimsin. Bırak da buna Fenerbahçe karar versin.



YILDIRIM'DAN KISA KISA



Lens Beşiktaş'a gidebilir...

Lens'le dün (cuma) durumuyla ilgili kulüpte konuştuk. Pazartesi menajerlerine teklifi göndereceğim. Onlar yüksek bir teklif yaptılar ama tahmin ediyorum ki bir yerde buluşuruz. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir. Biz o kompleksleri atlattık. Oradan oyuncu alacağız diye çalışmam.

Futbolcular kendi göbeğini kesemedi

Basketbolda Doğuş Grubu'yla her türlü anlaşmayı yaptık, imza atma aşamasındayız. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak. Kalan kısımları da Fenerbahçe tamamlayacak. Anlaşma 3 yıllıktır.

Oyuncunun biri bütün kazandığı paraları gidip organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Bir işlem yapamıyorsunuz. 10, 20 bin dolar ceza veriyorsunuz ama orada milyon dolarlar götürülüyor.

Geçmişte bir söz söyledim; Galatasaray UEFA kupasını aldığı zaman 'Tesadüf oldu' dedim ama herkes o lafımı başka yerlere çekti. Kazanılmış bir kupayı inkar etmek olamaz. Benim orada söylemek istediğim devamlılığının olmasıydı. Eğer Fenerbahçe Basketbol Takımı geçmişi yaşamamış olsaydı bu da bir tesadüf olurdu.

Ocak ayından beri Samandıra'ya gitmedim. Futbolcular kendi göbeklerini kendileri kessinler dedik. Profesyonellik anlayışları yerleşmediği için bu meydana gelmedi ama bu sene her şeyle elimiz orada olacak.



BÜTÇE 395 MİLYON

Fenerbahçe Kulübü'nün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu faaliyetleri, ayrı ayrı olarak oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda 2017 yılı bütçesi ise 394 milyon 910 bin lira olarak kabul edildi