8. kez 'e çıktı!

Giriş Tarihi: 5.6.2017 03:10 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 03:14
8. kez Süper Lig'e çıktı!

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımı 'e çıkartan , yine formasını giydiği ile Süper Lig'e yükseldi.

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımı 'e çıkartan , yine formasını giydiği ile Süper Lig'e yükseldi. Böylece Murat Akın, 8'de 8 yaptı.

Murat Akın penaltılara giden mücadelede penaltı kaçırınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Murat Akın'ın forma giydiği ve Süper Lig'e yükselen takımlar şöyle:

2008-2009 sezonunda Kasımpaşaspor,
2010-2011 sezonunda Orduspor,
2011-2012 sezonunda Kasımpaşaspor,
2012-2013 sezonunda Konyaspor,
2013-2014 sezonunda İstanbul Başakşehir,
2014-2015 sezonunda Kayserispor
2015-2016 sezonunda Kardemir Karabükspor
2016-2017 sezonunda ise Göztepe
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8. kez Süper Lig'e çıktı!
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