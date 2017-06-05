8. kez Süper Lig'e çıktı!

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımı Süper Lig
'e çıkartan Murat Akın
, yine formasını giydiği Göztepe
ile Süper Lig'e yükseldi. Böylece Murat Akın, 8'de 8 yaptı.
Murat Akın penaltılara giden mücadelede penaltı kaçırınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Murat Akın'ın forma giydiği ve Süper Lig'e yükselen takımlar şöyle:
2008-2009 sezonunda Kasımpaşaspor,
2010-2011 sezonunda Orduspor,
2011-2012 sezonunda Kasımpaşaspor,
2012-2013 sezonunda Konyaspor,
2013-2014 sezonunda İstanbul Başakşehir,
2014-2015 sezonunda Kayserispor
2015-2016 sezonunda Kardemir Karabükspor
2016-2017 sezonunda ise Göztepe