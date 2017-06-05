''Barcelona ile aynı gruba düşmek isterim''

Şampiyon olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyen Adriano bir çok kişinin kendisinden bu performansı beklemediğini ifade etti. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile aynı gruba düşmek istediğini de söyleyen tecrübeli oyuncu M.Başakşehir'in ligin kalitesini artırdığını ifade ederken transfer söylentilerine de cevap verdi.

Beşiktaş'ın sol beki Adriano Correia'nın röportajın ayrıntıları şu şeklide:

''ŞAMPİYON OLMAK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU''

Adriano, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluk duygularını ''Beşiktaş formasını giydiğim ilk senede böyle bir başarı yakalamak tabi ki çok güzel. Büyük bir kulüpten geliyorum başka bir büyük kulüpteyim şu anda. Bunun farkındayım, kolay olmadı benim için. İyi bir sezon geçirmek önemliydi ama tabi ki bireysel olarak iyi bir sezon geçirmenin yanında şampiyon olmak çok daha güzel bir duygu, hatta tarif edilemez bir duygu benim için.'' sözleriyle anlattı.

''ŞAMPİYONLUKTA İYİ BİR ROL OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

Tecrübeli sol bek Barcelona'da zor bir sezon geçirdikten sonra geldiği Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun özel olduğunu belirtirken ''Her şampiyonluğun tadı başka, lezzeti başka. Bu sene benim için zor bir seneydi, geçen sene zor bir sezon geçirdim, Barcelona'da çok fazla oynamadım. İlk sezonda farklı bir kulübe gelip, oynayarak, katkıda bulunarak; ki katkıda bulunduğumu düşünüyorum bu şampiyonlukta iyi bir rol oynadığımı düşünüyorum. Böyle bir şampiyonluk kazanmak benim için çok özeldi. Çünkü uzun zaman olmuştu. Bu kadar devamlı oynamadığım birkaç sene oluyor. Onun için çok özeldi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, bana destek olan hocama çok teşekkür ederim. Aynı zamanda özellikle deplasman maçlarında bizi kendi evimizde hissettiren taraftarımıza, bizim için yollar gidip, farklı şehirlerde bizi destekleyen taraftarımıza özellikle teşekkür ederim ki onların bu şampiyonlukta rolü çok büyüktü.'' ifadelerini kullandı.

''BİR ÇOK KİŞİ BENDEN BU PERFORMANSI BEKLEMİYORDU''

Brezilyalı oyuncu beklenin üstünde bir performans gösterdiğini söyledi ve ''Benim için çok özel bir sezondu. Birçok yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Önceden uzun süreli sakatlıklarım olmuştu bu sezon bunları yaşamadım, bunların üstesinden geldim ve çok iyi bir maç istatistiği yakaladım, devamlılık yakaladım. Ama tabi ki bunda arkadaşlarımın payı çok büyük. Sezon öncesi kendi beklentilerim vardı, bu beklentileri yakaladım. Birçok kişi de benden bu performansı göstermemi de beklemiyordu. Beklentilerin çok çok üstüne çıktığımın farkındayım. Ama dediğim gibi bu bir takım çalışması. Arkadaşlarım olmasa bunu beceremezdim.'' diye konuştu.

''BARCELONA İLE AYNI GRUBA DÜŞMEK İSTERİM''

Barcelona'dan sonra Beşiktaş,'a adapte olmasının zor olmadığını açıklayan Adriano ''İyi bir olgunluk sürecinden geçiyorum şu anda, yaş olarak tabi ki. Barcelona'nın esip gürlediği 10 senenin 6 senesinde bulundum. Bütün kupaları kazandık orada, ondan öncesinde Sevilla ve Curitiba'da da başarılarım var. Tabi ki o başarıların mutluluğu her zaman mevcut ama o sayfayı artık kapatmam ve Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açmam gerekiyordu. Adriano olarak bu tarihi yazmam gerekiyordu. Tabi ki kolay değil adapte olmak ama bu mentaliteye bu kafa yapısına sahipseniz işler biraz daha kolaylaşabiliyor.'' derken Şampiyonlar Liginde Barcelona ile aynı gruba düşmek ister misin sorusuna ''Evet isterdim, benim için çok özel olurdu. Şöyle bir tesadüf de var. Sevilla'ya imza attığımda ilk çıktığım maç Barcelona maçıydı, ondan sonra Barcelona'ya imza attım, ilk çıktığım maç bu kez Sevilla maçı oldu. Beşiktaş formasıyla Barcelona'ya karşı oynamak çok özel olurdu.'' diye cevapladı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN HAK ETMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ELENDİK''

Adriano bu yıl Şampiyonlar Liginden hak etmedikleri bir şekilde elendiklerini söyledi ve ''Şampiyonlar liginden hak etmediğimiz bir şekilde elendik. O son maçta kimsenin aklından o şekilde yenileceğimiz geçmiyordu. Biz gerçekten üzdü ama iyi bir tecrübe kazandığımız düşünüyorum. Bu sene de hedefimiz, önce gruptan çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Geçen seneki tecrübemizle beraber bu sene bunu başarabiliriz. Aramızdan ayrılanlar olacaktır,yeni gelenler olacaktır, yönetim en iyi şekilde bunu planlayacaktır. Yönetim önümüzdeki sene Şampiyonlar Liginde gruptan çıkmak, gidebileceğimiz yere kadar gitmek ve yeniden şampiyon olmak için en iyi şekilde kadro yapılanmasını gerçekleştirecektir.'' dedi.

''M.BAŞAKŞEHİR LİGİN KALİTESİNİ İYİ BİR SEVİYEYE GETİRDİ''

M.Başakşehir'in ligin kalitesini artırdığını belirten tecrübeli futbolcu ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabeti bilmemek imkansız. Bu üç takımda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda devamlı oynayan rakipler. Ama buraya geldiğiniz zaman bu rekabeti, bu mücadeleyi daha yakından görüyorsunuz. Aslında bu da şampiyonluğunuzu daha önemli kılıyor. Böyle rakipleriniz varken şampiyon olmak sizi biraz daha yüceltiyor. Bu sene Başakşehir de iyi oynadı ve ligin kalitesini iyi bir seviyeye getirdi. Bu tarz rekabetler güzeldir. Aynı İspanya'da Barcelona,Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid gibi çok takımın rekabet etmesi ligin kalitesini artırır. Biz kesinlikle çok iyi mücadele ettik. Ben diğer takımlar hakkında konuşmak istemiyorum ama bu şampiyonluğu hak ettik. Ben geçen sene burada değildim ama bir takımın 2 sene üst üste şampiyon olması çok zor bir iş. Rakipler ne olursa olsun, takım olarak üstüne koymanız lazım. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2. seneler her zaman daha zordur ve hedef takım haline gelirsiniz. Bence bütün takımın yaptığı işi kutlamak lazım'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE MAÇINDA O ŞEKİLDE GOL YEMEK YIKICIYDI''

Adriano arka arkaya kaybedilen Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını ise ''Tabi çok zor oldu bizim için. Aslında bu anlardan çıkıp şampiyon olmak takım bütünlüğümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Özellikle Fenerbahçe maçında bütün maçı domine edip, bütün maçı önde götürüp son dakikada 9'a 11 oynarken öyle bir gol yemek yıkıcıydı bizim için. Büyük bir üstünlükle götürdüğümüz maçı berabere bitirdik. Bir önceki hafta da Başakşehir'e yenilmiştik. Birçok takım şampiyonlukları bu şekilde kaybediyor, şampiyonluklar bu şekilde gidebiliyor. Ama biz takım bütünlüğümüzü ortaya koyduk, herkes en iyisini yapmaya devam etti ve takım olarak, ekip olarak bu şampiyonluğu kaybetmedik.'' şeklinde değerlendirdi.

''DERBİLER HEP AYNI''

Brezilyalı sol bek Fenerbahçe derbileri ve Barcelona- Real Madrid derbilerinin karşılaştırılması sorusuna ''Bence tamamen aynı. İki camia da çok büyük camialar. İspanya'da bu derbileri fazlaca oynama şansım oldu, burada da oynadım. Derbi maçları genelde hep aynı ortamlarda gelişiyor. Yönetimler arasında gerginlik, taraftarlar arasında gerginlik, saha içinde oyuncular arasında gerginlik oluyor. Ama oyuncunun yapması gereken o gergin ortamda kendini izole edip işinde odaklanmak, çünkü oyuncunun işi çok başka, saha içinde futbol oynamak. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık ama tabi her zaman olmuyor.'' cevabını verdi.

"TALİSCA, RİVALDO'YA ÇOK BENZİYOR''

Talisca'nın özel bir oyuncu olduğunu altını çizen Adriano genç oyuncuyu ''Talisca'yı buraya ilk geldiğinde daha yakından izleme şansına ulaştım. Kendisine de söyledim Rivaldo'ya çok benziyor. Oyun stili ve fiziki yapısı gerçekten Rivaldo'ya çok benziyor ve milli takımda oynamayı sonuna kadar hak ediyor. Çünkü dünyada kendi pozisyonunun en iyisi olabilir'' sözleriyle destekledi.

''BURADA 2 SENEYİ DAHA TAMAMLAMAK İSTİYORUM''

Adriano son olarak transfer söylentilerine de cevap verdi ve ''Çin'den transfer haberlerini ben de gazetelerden görüyorum. Menajerimle devamlı konuşuyorum. Bize gelmiş bir teklif yok. Şu anda burada 2 senelik kontratım ve bu 2 seneyi tamamlamak istiyorum.'' dedi.