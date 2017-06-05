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Fenerbahçe Andre Castro ile anlaştı
Fenerbahçe Andre Castro ile anlaştı
Giriş Tarihi: 5.6.2017
11:58
Güncelleme Tarihi: 5.6.2017
11:59
Fenerbahçe
, Kasımpaşa'nın başarılı orta alan oyuncusu
Andre Castro
ile anlaştı.
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