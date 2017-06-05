Fenerbahçe Andre Castro ile anlaştı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 11:59
Fenerbahçe Andre Castro ile anlaştı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın başarılı orta alan oyuncusu Andre Castro ile anlaştı.

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Fenerbahçe Andre Castro ile anlaştı
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