Göztepe Süper Lig’e yükselen son takım oldu

Antalya
'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe TFF 1. Lig Play-off Final maçının normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan sonra Süper Lig biletini alan son takım Göztepe oldu.
Eskişehirspor, 53. dakikada Ofoedu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, İzmir temsilcisi Göztepe 90+4. dakikada Jahovic'in attığı golle maça dengeyi getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da iki takım beraberliği bozamazken mücadele penaltı atışlarına gitti. Güney Kale arkasında kullanılan penaltı atışlarında Eskişehirspor'da ilk penaltıyı Erkan Zengin kullanırken topu ağlara gönderdi. Göztepe'de ise ilk penaltı atışını Jahovic kullandı ve bu oyuncu da topu ağlara gönderdi. İkinci penaltı atışlarında her iki takımın oyuncuları topu ağlara gönderdi. Eskişehirspor'da 3'üncü penaltı atışını kullanan Kamil Ahmet Çörekçi topu dışarıya attı. Göztepe'de de 3'üncü penaltı vuruşunu kullanan Kobakhıdze topu üstten dışarıya attı ve takımının yakaladığı avantajı kullanamadı. Kırmızı siyahlı takımda 4'üncü penaltı atışında topun başına geçen Uğur İnceman'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı. Göztepe'de 4'üncü penaltı atışı için topun başına geçen Murat Akın topu kaleci Boffin'e nişanladı. Son penaltı atışlarında Semih Şentürk'ün vuruşunu kaleci Günay kurtardı ve Göztepe'de son vuruşu kullanan Sinan Özkan golü atarak takımına şampiyonluğu getirdi.
GÖZTEPE'DE BÜYÜK SEVİNÇ
Eskişehir-Göztepe maçı tam 4 kez yabancı madde atımından dolayı dururken, Göztepe maçın ardından şampiyonluk sevincini yaşadı. Maçın tamamlanmasının ardından Göztepeli futbolcular saha içerisinde büyük mutluluk yaşadı. Bazı oyuncular sevinçten ağlarken bazı futbolcular da heyecanından yerinde duramadı. Maçın bitiminin ardından Süper Lig şansını kaybeden Eskişehirsporlu oyuncular saha ortasına yığılırken büyük üzüntü yaşadılar. Şampiyon olan takım İzmir ekibi Göztepe seremonin ardından kupasına kavuştu. Kupayı alan Sarı kırmızılı oyuncular saha içerisinde çocuklar gibi sevinç yaşadı.
İKİNCİ YARI YABANCI MADDE ATIMINDAN DOLAYI 5 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısında oyun Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu kale arkasından sahaya atılan maytap ve meşalelerden dolayı başlayamadı. Eskişehirsporlu taraftarların attığı meşalelerden Göztepe kalecisi Günay kaçınca taraftarlar sahaya daha çok yabancı madde atmaya başladı. Eskişehirsporlu taraftarların yabancı madde atmaları durunca bu sefer de Göztepe taraftarları kale arkasından sahaya yabancı madde atmaya başladı. Göztepeli oyuncular taraftarın olduğu bölüme giderek sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İkinci yarı futbolcuların sahaya çıkmasından sonra atılan yabancı maddelerden dolayı 5 dakika gecikmeli başladı.
GOLDEN SONRA SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI
Eskişehirspor'un 53. dakikada Ofoedu ile bulduğu golden sonra kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Sahaya atılan yabancı maddeleri itfaiye ekipleri toplarken mücadele 4. kez durdu. Atılan meşale ve maytapların toplanmasının ardından maç 7 dakika durdu.
JANDARMA TAKVİYESİ GELDİ
Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play-off Final maçında 2 bin 250 polis ve 750 güvenlik görevlisi yer aldı. Ekiplerin yetersiz kalmasının ardından Jandarma ekipleri de stadyuma gelerek ekiplere destek verdi.
4 HAZİRANDA BAŞLADI, 5 HAZİRANDA BİTTİ
Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçı 4 Haziran Pazar günü başlarken mücadelenin bitiş düdüğü çaldığında tarihler 5 Haziranı pazartesiyi gösteriyordu. Mücadelede iki takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı 4 kez oyun dururken, 21.30'da başlayan maç 00.55'de sona erdi. Mücadele atılan yabancı maddelerden dolayı tam 25 dakika hakem tarafından durduruldu.