Şampiyon Göztepe İzmir'e döndü!

Süper Lig sevincini doyasıya yaşadığını belirten Mehmet Sepil, "Bu sabah kupayı görene kadar Süper Lig'e çıktığımıza inanamıyordum. Artık yeni bir dönem başlıyor. İzmir için çok kritik bir virajı döndük. Umarım bu başarımız tüm kenti tetikleyecek. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

VURAL: İZMİR KAZANMALI

Kariyerindeki 4'üncü kez TFF 1'inci Lig kupasını kaldıran Teknik Direktör Yılmaz Vural hak ettikleri bir başarı yakaladıklarını söyledi. Maç sonunda hüngür hüngür ağladığını hatırlatan Vural, "Çok emek verdik. Bunun karşılığını alınca duygu patlaması yaşadım. Karşıyakamız, Altınordumuz, Altayımız ve Bucasporumuz da bir an önce bu mutluluğu yaşamalı, İzmir kazanmalı" dedi.

Futbolculardan Murat Akın 8'inci zaferini yaşadığını ifade ederek, "Kariyerime bir şampiyonluk daha sığdırdım" derken, stoper Lokman da, "Camia olarak kenetlenmiştik. Süper Lig camiamıza hayırlı olsun" yorumunu yaptı.

GOSSO'DAN ÇALGICILARA 200 TL BAHŞİŞ

Kupa ile İzmir'e dönen Göstepe kafilesini az sayıda taraftar karşıladı. Uçağı 18.40'ta bilen taraftarlar özel uçak ile İzmir'e geliş erkene alınınca kalabalık oluşmadı. Bu arada kaptan Gosso davul çalan çalgıcılara 200 TL bahşiş verdi.