Uğur İnceman penaltıyı atmak istemedi

Göztepe ile Eskişehirspor'u karşı karşıya getiren ve İzmir ekibinin penaltılar sonucu rakibini eleyerek Süper Lig'e yükseldiği karşılaşmanın son anlarında ilginç anlar yaşandı.

Maçın penaltılara gitmesiyle birlikte her iki kulübü, penaltı atacak oyuncuları belirledi. Eskişehirspor'da bu durum biraz uzadı. Sebebi ise Uğur İnceman'ın penaltı atmak istememesiydi...

Yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülere göre; Mustafa Denizli, penaltı atması için Uğur ile bir konuşma yaptı. İnceman'ı ikna etmek için takım arkadaşı Erkan Zengin de devreye girip 'Oğlum güven' şeklinde bir çıkışta bulundu.

İkna çabalarına olumlu dönüş yapan Uğur İnceman, seri penaltı atışını kaleciye nişanladı. (Milliyet)