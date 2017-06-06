'ye saldıran kadro dışı!

Giriş Tarihi: 6.6.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 16:44
Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan kadro dışı!

A Milli Takım uçağında gazeteci 'ye saldıran kadrodan çıkarıldı.

Makedonya maçından sonra Üsküp'ten Trieste'ye hareket edildiği sırada uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi.

Demirören, toplantı sonrası 'le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi.

Bu arada Fatih Terim'in, A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncuları Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin ile toplantı yaptığı öğrenildi.

'ın A Milli Takım'ın kamp yaptığı oteli henüz terk etmediği ve Fatih Terim ile görüşmeden otelden ayrılmak istemediği gelen haberler arasında.

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Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan kadro dışı!
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