’da Pioli dönemi başladı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 17:08 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 17:22
Fiorentina’da Pioli dönemi başladı

İtalyan kulübü ’nın teknik direktörlüğüne, eski oyuncusu Pioli’yi getirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , teknik direktörlük görevine 'yi getirdi.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, görevinden ayrılan Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın yerine 51 yaşındaki İtalyan Pioli'nin, gelecek 2 sezon Fiorentina'yı çalıştıracağı bildirildi.

1989-1995 yılları arasında 156 kez Fiorentina forması giyen Pioli, Serie A'da Parma, Chievo, Bologna, Lazio, son olarak da 2016-17 sezonunda Inter'i çalıştırdı.

Ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgiyle tamamlayan Fiorentina, 60 puanla 8. sırada yer almıştı.

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Fiorentina’da Pioli dönemi başladı
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