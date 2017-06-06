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Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı
Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı
Giriş Tarihi: 6.6.2017
17:00
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.
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Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı
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