Makedonya'da sessiz prova

A Milli Futbol Takımı deplasmanda özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı Kosova maçı öncesi oynadığı Makedonya karşılaşmasında oynadığı futbol ile tat vermedi.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan hazırlık karşılaşmasında beklenen performansı gösteremeyen Ay-Yıldızlılar sahadan 0-0'lık skor ile ayrıldı. Kontraataklar ile etkili olmaya çalışan Makedonya'nın ilk yarıda ve ikinci yarıda 1'er golü ofsayt gerekçesi ile verilmedi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından ilk kez kadroya çağrılan Berke Özer, Yusuf Yazıcı ve Emre Akbaba karşılaşmada forma şansı bulamadı.



A Milli Takım maçın ardından 5 günlük kamp çalışmaları için Slovenya'nın Portoroz bölgesine gidecek.

Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Stanislav Todorov, Diyan Valkov, Georgi Doynov (Bulgaristan)

Makedonya: Dimitrievski, Ristovski (Dk. 80 Toshevski), Mojsov, Shikov, Ristevski, Stjepanovic, Spirovski (Dk. 90+1 Trajcevski), Pandev (Dk. 71 Trickovski), Hasani (Dk. 62 Trajkovski), Alioski, Nestorovski (Dk. 83 İbraimi)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Hasan Ali Kadırım), Ozan Tufan, Yunus Mallı (Dk. 62 Emre Mor), Emre Çolak (Dk. 78 Burak Yılmaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Arda Turan (Dk. 61 Cenk Tosun), Enes Ünal (Dk. 46 Selçuk İnan)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ristovski, Dk. 53 Spirovski (Makedonya), Dk. 34 Çağlar Söyüncü, Dk. 38 Kaan Ayhan, Dk. 76 Emre Mor (Türkiye)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Spirovski'nin ceza sahası yayı içinden çıkardığı şutta, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

24. dakikada Enes Ünal'ın sağdan ortasında Yunus Mallı ceza sahası içinde topu göğsü ile istediği gibi kontrol edemeyince ay-yıldızlı ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Müsabakanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

70. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Pandev, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Ancak geriden gelen Ozan Tufan ayak koyduğu topu kornere göndererek, mutlak bir golü önledi.



72. dakikada Spirovski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top defansa çarparak az farkla kornere çıktı.



84. dakikada Trajkovski'nin ceza sahası gerisinden çıkardığı şutta, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topa yatarak sahip oldu.



89. dakikada İbraimi'nin orta sahadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Trickovski, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan, soluna gelen topu güçlükle önledi.



Mücadele golsüz berabere sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Makedonya ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile yapılan hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaptı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da Makedonya'ya konuk oldu.

Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin 27 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile yaptığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçının ilk 11'ini büyük oranda değiştirdi. Terim, Moldova müsabakasına ilk 11'de başlayan Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Emre Mor'a Makedonya karşısında şans vermedi.

Deneyimli teknik adam, Onur, Güray ve Okay'ı aday kadroya almazken, Şener'i ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardı. Emre Mor da solunum yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle Makedonya karşısında forma giyemedi. Ahmet, Oğuzhan ve Cengiz de yedekler arasında şans bekledi.

Fatih Terim, Moldova karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Çağlar Söyüncü, Emre Çolak ve Enes Ünal'a Makedonya maçında da formayı teslim etti.







STAT BOŞ KALDI

Makedonya ile Türkiye arasında yapılan özel maça ev sahipliği yapan II. Filip Arena, büyük oranda boş kaldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki müsabakaya iki takım taraftarları da ilgi göstermedi. 33 bin 460 kişi kapasiteli statta yaklaşık 5 bin taraftar yer aldı.

TRİBÜNLERDE DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile yaptığı maçta Türk taraftarlar, dostluk görüntüleri verdi.

Zaman zaman aralarında sorunlar yaşanan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler, tribünlerde yan yana ay-yıldızlı ekibi destekledi.

ARDA VE BURAK'TAN ENGELLİ TARAFTARA ÖZEL İLGİ

A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan ve golcü ismi Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi engelli bir taraftarın yanına giderek, onunla özel olarak ilgilendi.

Ay-yıldızlı ekibin maç öncesi ısınma bölümünü tamamlayarak soyunma odasına gittiği sırada saha kenarındaki engelli Ertan Şakiri'nin yanına giden Arda ve Burak, genç taraftara sarıldı.





MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİM

Makedonya Milli Takımı'nın ilk 11'inde Türk futbolunun yakından tanıdığı Goran Pandev yer aldı.

İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da top koşturmuştu.

Pandev, Türkiye karşısında Makedonya'nın kaptanlığını yaptı.

II. FİLİP ARENA, UEFA SÜPER KUPA'NIN EV SAHİBİ OLACAK

II. Filip Arena, İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yapılacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Başkent Üsküp'te 1947 yılında hizmete giren ve 2011'de yenilenen stat, Büyük İskender'in babası II. Filip'in adını taşıyor.

Balkanların en büyük 10 stadından biri olan II. Filip Arena'da, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını alan Manchester United, 8 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.