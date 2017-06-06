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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 11:53 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 12:13
Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde

Başkent temsilcisi , geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giymişti.

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Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde
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