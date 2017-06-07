Aykut Kocaman'a, Konyaspor'dan 'Kocaman Veda Töreni'

2014 yılından itibaren yeşil-beyazlı ekibi çalıştıran, takımın geçen yıl ilk kez UEFA'ya gitmesini, bu yıl da ilk kez Türkiye kupasını alarak yine UEFA'ya gitmesini sağlayan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman, sezonun son maçından önce, yöneticilere takımın başından ayrılmak için izin istedi. Konyaspor yönetimi de olumlu cevap verdi.



Konyaspor yönetimi, yeşil- beyazlı takıma tarihinde ilkleri yaşatan Aykut Kocaman için bugün Büyükşehir Belediye Stadı'nda veda töreni düzenledi.



KOCAMAN VEDA TÖRENİ

Kocaman ilk olarak stadyum içinde yer alan basın toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı masasının arkasına üzerinde fotoğrafının ve 'Kocaman Veda Töreni' yazılı pankart asıldı.

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti. Başkan Şan, Kocaman'a verdiği hizmetler dolayı teşekkür etti. Kocaman'a yeni görevinde de başarılar dileyen Şan, "Biz futbol camiasındayız. Yarın yollarımız kesişebilir. Konyamızın kapısı her zaman kendisine açıktır" dedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ise birleşmelerin ne kadar güzel olsa da, ayrılıklarında değerli ve anlamlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Konyaspor'a geldiğinde bazı sıkıntılar olduğunu hatırlatarak görev yaptığı dönemi değerlendiren Kocaman, "Konyaspor'da görev yaptığım 3 senelik periyotta sportif başarıların yanı sıra tesisleşme de ileri boyutlara ulaştı. Geldiğimizde bazı sıkıntılar vardı. Başkan ve yöneticilerin çalışmasıyla maaşlarımız gününde ödendi. Büyümeye çalışan bütün Anadolu takımları için söylenebilecek en büyük kazançlardan bir tanesi bütün futbolcuların maaşlarının gününde ödenmesi" dedi.



AYRILMA DURUMUM OLMASA KONYASPOR'A DEVAM EDERDİM

Bir basın mensubunun "Fenerbahçe ile anlaşmamış olsaydınız Konyaspor'da devam eder miydiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Kocaman, henüz imza atmadığını da hatırlatarak, "Şu anda Fenerbahçe ile imza atılmadığı için söyleyebilirim. Ayrılma durumum olmasaydı Konyaspor ile devam ederdim" dedi. Kocaman, beraberinde Konyaspor'dan oyuncu götürüp götürmeyeceği yönündeki soruya da "Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım" derken Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan'ın, "Allah razı olsun" diyerek araya girmesi salonda gülüşmelere neden oldu.



FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞ

Soru üzerine Fenerbahçe'ye dönüş nedenini de açıklayan Kocaman şöyle dedi:

"Olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı onun tetikleyici olduğunu söyleyebilir. Hayatımın nereye gideceğini bilmiyorum ancak antrenörlüğe devam edersem Konyaspor seve seve geleceğim yerlerden bir tanesi olur. Bana bir daha o günler gibi ihtiyaç olmasın. İstediğim odur."



'NE OLURSAN OL YİNE GEL'

Toplantının sonunda Başkanı Ahmet Şan tarafından yaklaşık 3 yıl yeşil-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra ayrılan Aykut Kocaman'a üzerinde Mevlana'nın figürü ile 'Ne olursan ol yine gel' yazılı sözünün bulunduğu tablo verildi.



OMUZLARA ALINDI

Kocaman daha sonra Atiker Konyaspor yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantının ardından salondan çıkarak yeşil-beyazlı taraftar ile buluşan Kocaman karanfillerle karşılandı. Taraftar tarafından omuzlara alınan Kocaman 'Sen bizim Kocaman gururumuzsun' sloganları ile uğurlandı.