Muharrem Usta: Rize ile Trabzon kardeştir

Usta, ligin son haftasındaki Bursaspor yenilgisinin ardından bordo-mavili kulübü hedef alan eleştiri ve ithamlara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "Büyük takımlar hedeften uzaklaşırsa maalesef maç seçmeye başlarlar." ifadesini kullanan Usta, şöyle devam etti:

"O nedenle bu maçlara (Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe) motive olmak kolaydır. Herkes bilir ki Trabzonspor hedeften Beşiktaş maçı sonrası uzaklaşmaya başladı ve Gençlerbirliği maçı dahil son 5 maçta sadece 4 puan alabildi. Fenerbahçe maçı sonrası bazı oyuncularımıza izin verilmişti. Ancak Bursaspor, Gençlerbirliği'ni yenemeyince izinli oyuncularımız tekrar geri çağrıldı. Direkt oynayan Onur, Olcay, Okay, Bero gibi bazı oyuncularımız da ya sakat ya da cezalıydı. Kadro derinliği olmayan takımımız iyice daralmıştı."

Takımda sürekli oynayan 9 oyuncunun da yabancı olduğunu vurgulayan Usta, "Takdir edersiniz ki yurt içi dengeleri bizler kadar bilmeleri ve anlamaları mümkün değildir. Ligi adeta tamamlamış olan takımımız için son maçımız kritik hale gelmişti. Bu durum yönetim olarak sorumluluğumuza zirve yaptırmıştı. Yönetim olarak teknik kadroyla konu masaya yatırılmıştır. İşin ciddiyeti konusunda mutabakat sağlanmış ve takım kampa alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK MAÇLARDAKİ PRİM SİSTEMİ UYGULANDI

Usta, maçın önem derecesine göre takıma Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maçlarında uygulanan prim sisteminin, Bursaspor mücadelesi için de uygulandığını aktararak şunları kaydetti:

"Maç sonucuna göre fırsatçıların tahribatına karşı tatil modundaki bir takımın işini ciddiye alması için tüm tedbirler alınmıştır. Belki de bu durum yıllardır kendi menfaatleri için Rize ile Trabzon'u çatıştırmak isteyenlerin oyununu bozmak için iyi bir fırsattı. Ancak bu sorunun daha fazla manipüle edilmesine Rize'nin 34 maçlık performansı ve Trabzonspor'un son maçtaki performansı engel olamadı. Fırsatçıların ve başka renklere aşık manipülatörlerin timsah gözyaşlarıyla yaptıkları kışkırtmalara inat biz biriz ve beraberiz.

Biz, fırsatçıların Rize ile Trabzon arasında oluşturulan fay hattını maç sonucuna göre depremle sarsabileceklerini tabii ki biliyorduk. Bunu bilen bir yönetim, gerekli tedbirleri almayarak, işini savsaklayarak bile bile tuzağa düşer mi? Suçlamak kolay ancak el insaf. Allah kötü niyetli kışkırtıcıları, ağzından çıkanı kulağıyla duymayanları, kötü amaçları uğruna fesat çıkaranları ıslah eylesin. Unutmayalım ki Rize ile Trabzon kardeştir. İki şehrin arasını açan sorumsuz kişi ya da kurumlar bugüne kadar Rizespor için ne yapmıştır?"