Son dakika: transferini resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 7.6.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 16:42
Son dakika: Beşiktaş Caner Erkin transferini resmen açıkladı

, 'in bonservisinin 750 bin euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

, 'in bonservisinin 750 bin avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Caner Erkin'in transferi konusunda Inter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Inter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."

RHODOLFO'YU DA BİLDİRDİLER

Beşiktaş ayrıca Luiz Rhodolfo'nun transferi için Flamengo ile görüşmelere başlandığını da açıkladı.

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Son dakika: Beşiktaş Caner Erkin transferini resmen açıkladı
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