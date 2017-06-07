Son dakika: Beşiktaş Caner Erkin transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisinin 750 bin avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Caner Erkin'in transferi konusunda Inter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Inter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."

RHODOLFO'YU DA BİLDİRDİLER

Beşiktaş ayrıca Luiz Rhodolfo'nun transferi için Flamengo ile görüşmelere başlandığını da açıkladı.