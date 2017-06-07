U21 Ligi Süper Kupası Fenerbahçe'nin

U21 Süper Lig Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe ile U21 1. Lig Grubu'nu lider olarak tamamlayan Boluspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşma İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada, Fenerbahçe'nin golleri 26. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, 74 ve 80. dakikalarda Ahmet Han Köseden kaydetti. Boluspor'dan Doğukan Sılacı 65. dakikada, Diyar Uykur ise 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'ye kupasını ve madalyalarını; Türkiye Futbol Federasyonu Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.

Stat: İnegöl

Hakemler: Ali Şansalan, Ahmet Ayaz, Soner Maraş

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Savaş Polat, Tuncer Duhan Aksu, Ali Nasip Benlioğlu, Mehmet Eray Karadağ, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Zahid Çınar, Yasin Demirci, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 61 Yusuf Türk)

Boluspor: Caner Tekinalp, Diyar Uykur, Enes Güler, Doğukan Sılaca, Necati Yakuplar, Oğuzhan Çimen, Mutlu Güler (Dk. 61 Emre Adiloğlu), Burak Asan, Furkan Demir, Yaşar Kaan Tunçer (Dk. 46 Özgür Kazar), Ahmet Talha Kelebek (Dk. 75 Muhammed Şura Çetin)

Goller: Dk. 26 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 74 ve 79 Ahmethan Köse (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 65 Doğukan Sılaca, Dk. 72 Diyar Uykur (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Savaş Polat, Dk. 89 Muhammed Samed Karakoç (Fenerbahçe), Dk. 17 Oğuzhan Çimen, Dk. 82 Muhammed Şura Çetin (Boluspor)