Galatasaray'ın yeni stoperi ya Maicon ya da Chiriches!

Galatasaray transfer çalışmalarını stoper odaklı sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı takım bu odağını da 2 isim üzerine yıkmış durumda: Brezilyalı Maicon ve Romanyalı Chiriches.

MAICON İÇİN YANIT BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre G.Saray'ın önceliği Maicon'da. Chiriches ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray bu oyuncuyu bekletiyor. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen Maicon için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Galatasaray yanıt bekliyor. Ülkenin önemli stoperlerinden birisi olan ve Sao Paulo'nun satmaya yanaşmadığı Maicon transferi gerçekleşmezse imzalar, Chiriches ile atılacak.

CHIRICHES İLE ANLAŞMA TAMAM

Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli kadrosunda bulunan ancak bu sezon sadece 16 maça çıkan Romanyalı oyuncunun yıllık 2,5 milyon Euro'ya evet dediği belirtildi. Kulübü Napoli'ye de bu transfer için 2,5 milyon Euro teklif yapan ve kabul gören Galatasaray'ın, Maicon'dan gelecek olumsuz yanıt doğrultusunda 10 Haziran'daki Polonya-Romanya maçından sonra imzayı attırması bekleniyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor