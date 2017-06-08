"Statlardan arena isminin kaldırılması çok yerinde"

10 Numara muhabbet kanalına yaptığı yorumlarda Arena'nın kan dökülen ve ölümlerin yaşandığı yer anlamına geldiğini ifade eden Çakar, şunları söyledi:

"Arena nedir? Benim bildiğim Roma'da gladyatör dövüşlerinin yapıldığı yerin adıdır. Gladyatörlerin savaştığı veya gladyatörler ile bir yırtıcı hayvanın savaştığı sonunda birinin öldüğü veya ölümüne imparatorun karar verdiği bir alan, bıçakla, kılıçla, okla, baltayla yapılan bir kanlı gösteri.

Sayın Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla bu kan dökülmesini çağrıştıran arena kelimesinden rahatsız oldu. Sporun içinde kanın, insan ölmesinin ne alakası var. O yüzden değiştirilmesi talebinde bulundu. Bu bir emir değil, talep bence ve haklı bir itsek. Sonuç olarak da kulüplerimizin hemen hemen tamamı bildiğim kadarıyla kimisi park yaptı , kimisi stadyum yaptı, v.s. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir istek hakkı var mıdır? Vardır tabii çünkü eski bir futbol adamı. Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca Vefa Stadı'nda oynadı, ben biliyorum. Gençliğimiz Vefa Stadı, Eyüp Stadı'nın amatör sahalarında geçti. O yüzden statlar sadece mücadelenin olduğu , yarışın olduğu bir spor yapıldığını çağrıştırmalı"

