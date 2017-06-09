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Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı
Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı
TAKVİM
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2017
11:00
Güncelleme Tarihi: 9.6.2017
12:00
Arda'nın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce başka bir skandala daha imza attığı öğrenildi.
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Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı
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