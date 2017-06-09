Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı

TAKVİM

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 12:00
Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı

Arda'nın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce başka bir skandala daha imza attığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arda'nın kokpite neden girmek istediği ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz