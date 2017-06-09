Denizlispor, İsmet Taşdemir ile görüştü

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 16:12
Denizlispor, İsmet Taşdemir ile görüştü

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, geçen sezon Ankaragücü'nü TFF 1'inci Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir ile ilk görüşmeyi yaptı.

Futbolculuğunda farklı dönemlerde 5 sezon Denizlispor'da forma giyen Taşdemir, teklifi düşünmek için yönetimden süre isterken, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat genç teknik adamla haftaya bir kez daha masaya oturacakları bilgisini verdi.

Öte yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Denizlispor'da Barış Örücü'nün pazartesi günü Denizli'ye gelerek son görüşmeyi yapacağı öğrenildi.
FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını kaldırmaya çalışan Başkan Mustafa Üstek ile Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Futbol Federasyonu genel kurulunda Başkan Yıldırım Demirören ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ile görüştü.

Atilla, "Servet Yardımcı yasağın kalkması için elinden geleni yapacağını söyledi. Biz de önümüzdeki günlerde Zürih'e gidip yeni girişimlerde bulunacağız. Yasağın kalkacağına inanıyoruz. Ama çabalarımızdan sonuç çikmazsa, yapacak bir şey yok. Biz vicdanen rahat olacağız" dedi.

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Denizlispor, İsmet Taşdemir ile görüştü
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