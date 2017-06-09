Süper Lig’de teknik direktör kıyımı

Süper Lig'de sezon boyunca beklenen performansı ve istikrarı yakalayamayan 12 takımda teknik direktör değişikliğine gidildi. Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor, Gaziantespor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor kan değişikliği yapan ekiplerdi.



GALATASARAY

Jan Olde Riekerink ile 2016-2017 sezonuna başlayan sarı-kırmızılılar, Hollandalı teknik adam yönetiminde 20 hafta geçirdi. Bu haftalar içinde 12 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik sonucu 39 puanla 3. sırada bulunan Cimbom, Riekerink'in ayrılmasından sonra takımın başına Igor Tudor'u geçirdi. Tudor'la da başarıyı yakalamayan sarı-kırmızılılar sezonu 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 4 beraberlikle topladığı 64 puanla 4. sırada tamamladı.



AKHİSAR BELEDİYESPOR

Sezona Cihat Arslan ile başlayan Akhisar Belediyespor'da, ligin 2. haftasında transfer konusunda yaşanan görüş ayrılıklarından sonra tecrübeli teknik adamın sözleşmesini karşılıklı feshedilmişti. Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Tolunay Kafkas oturdu. 24 hafta takımın başında kalan Kafkas, 26. haftada görevinden ayrıldı ve yerine Okan Buruk geldi. Buruk'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen Akhisar, 43 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve sezonu 48 puanla 7. sırada tamamladı.



KASIMPAŞA

Süper Lig'in ilk yarısında istenen performansı gösteremeyen Kasımpaşa da sezon için teknik direktör değişikliğine giden takımlardan oldu. Rıza Çalımbay yönetiminde lige başlayan lacivert-beyazlılarda ilk 3 haftada galibiyet alınamayınca tecrübeli teknik adamın görevine son verildi. Çalımbay'ın yerine ise takımın başına Kemal Özdeş geldi. Kasımpaşa sezonu 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucu topladığı 43 puanla ligi 10. sırada bitirdi.



ANTALYASPOR

Teknik Direktör Jose Morais ile ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Antalyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ı ligin 7. haftasında teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen kırmızı-beyazlı takım, sezonu 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle elde ettiği 58 puanla 5. sırada tamamladı.



GENÇLERBİRLİĞİ

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftayı İbrahim Üzülmez ile geçiren Gençlerbirliği'nde beklenen performans sergilenemeyince genç teknik adamın görevine son verildi. Üzülmez'in ardından takımın başına ise Ümit Özat geçti. Kırmızı-siyahlılar, 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 10 beraberlikle topladığı 46 puanla Süper Lig'i 8. sırada tamamladı.



ADANASPOR

Küme düşen Adanaspor, sezon başında takımın başında yer alan Krunoslav Jurcic'in görevine 13. haftada son verdi. Takımın başına ise geçici olarak Eyüp Arın getirildi. 3 hafta takımı başında görev alan Arın'ın ardından Levent Şahin, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Beklentileri karşılayamayan deneyimli teknik adam da turuncu-beyazlılara çare olamadı ve 11 hafta sonra görevinden ayrıldı. Sezonu Eyüp Arın ile tamamlayan Adana ekibi, 25 puanla ligde son sırada yer aldı.



KAYSERİSPOR

Hakan Kutlu ile sezona başlayan Kayserispor, tecrübeli teknik adam yönetiminde ligde oynadığı 13 maçta bekleneni veremedi. Hakan Kutlu'nun istifa etmesinin ardından ise sarı-kırmızılılar devreyi teknik direktörsüz tamamladı. 17. haftada takımın başına geçen Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, 28. haftada Yalçın ile yolları ayırdı ve göreve Mesut Bakkal'ı getirdi. Kayserispor, sezonu Bakkal yönetiminde 10 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 8 beraberlikle topladığı 38 puanla 15. sırada tamamladı.



GAZİANTEPSPOR

İsmail Kartal ile lige güzel bir başlangıç yapmak isteyen Gaziantespor'da alınan kötü sonuçlar doğrultusunda teknik adamın görevine 13. haftada son verildi. 15. haftada takımın başına geçen İbrahim Üzülmez, sadece 3 maçta görev aldı ve daha sonra yerini Bülent Uygun'a bıraktı. Bu değişikliklerle istikrarı bir türlü yakalayamayan kırmızı-siyahlılar, sezonu 26 puanla 17. sırada tamamladı ve küme düştü.



BURSASPOR

Son haftada Trabzon deplasmanın aldığı galibiyetle küme düşmenin eşiğinden dönen Bursapsor, Süper Lig'in ilk 18 haftasını Hamza Hamzaoğlu yönetiminde geçirdi. Hamzaoğlu'nun ardından 20. haftada takımın başına gelen Mutlu Topçu, göreve kaldığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alınca görevinden istifa etti ve yeşil-beyazlılar 30. hafta takımı Adnan Örnek'e teslim etti. Ancak kötü sonuçlar devam edince, Örnek ligin bitimine bir hafta kala istifa etti. Bursaspor, son hafta Trabzonspor'u yenerek kümede kalırken, ligi de 38 puanla 14. sırada tamamladı.



AYTEMİZ ALANYASPOR

Sezona Hüseyin Kalpar ile başlayan Alanyaspor, tecrübeli teknik adamın takımın başında kaldığı 17 haftalık bölümde 5 galibiyet, 9 mağlubiyet, 3 beraberlik alınca yönetim kan değişikliğine gitme kararı aldı. 19. haftada teknik direktörlük koltuğuna Saffet Susic oturtuldu. Deneyimli hocayla birlikte yükselişe geçen turuncu-yeşilliler, ligi 40 puanla 12. sırada bitirdi.



OSMANLISPOR

İki sezondur takımın başında bulunan Mustafa Reşit Akçay ile 25. haftada yollarını ayıran Ankara ekibi, sezonu Hamza Hamzaoğlu ile tamamladı. Osmanlıspor, sezon sonu 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 13. sırada yer aldı.



KARDEMİR KARABÜKSPOR

Lige Igor Tudor ile start veren Kardemir Karabükspor, Hırvat teknik adamın olaylı bir şekilde Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından 22. haftada Zoran Barisic ile sözleşme imzaladı. Karabük ekibi, Avusturyalı teknik adam yönetiminde ligi 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle elde ettiği 43 puanla 11. sırada tamamladı.