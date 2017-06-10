Terim’den emir

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın son iki idmanında taktik çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından yüksek tempo isteyerek, "Hızlı düşünüp, hızlı oynayın"
uyarısında bulundu. Tecrübeli hoca, ayrıca bol bol şut çekmeleri ve ara paslarla rakip ceza sahasına sarkmaları gerektiğini belirtti.
ŞUT ÇALIMASINA KATILDI
Terim'in bu sözleri sonrası antrenmanda Oğuzhan Özyakup ve Emre Çolak'ın, Burak Yılmaz'ın koşu yollarına ara pasları bırakarak, etkin ataklar geliştirmeye çalıştıkları görüldü. Tecrübeli teknik adam, futbolcularını motive etmek için şut çalışmalarına da katıldı.
CENK'E DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
26 yaşına giren Cenk Tosun'un doğum günü A Milli Takım'ın Slovenya'da kamp yaptığı Kempinski Palace Hotel'de kutlandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı kesen forvet oyuncusu, daha sonra A Milli Takım teknik heyetinin, takım arkadaşlarının ve çalışanlarının tebriklerini kabul etti.
Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Volkan Babacan
Gökhan
Mehmet Topal
Çağlar
Hasan Ali
Selçuk
Oğuzhan
Emre Mor
Emre Çolak
Volkan Şen
Burak Yılmaz