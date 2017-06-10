Terim’den emir

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın son iki idmanında taktik çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından yüksek tempo isteyerek,uyarısında bulundu. Tecrübeli hoca, ayrıca bol bol şut çekmeleri ve ara paslarla rakip ceza sahasına sarkmaları gerektiğini belirtti.Terim'in bu sözleri sonrası antrenmanda Oğuzhan Özyakup ve Emre Çolak'ın, Burak Yılmaz'ın koşu yollarına ara pasları bırakarak, etkin ataklar geliştirmeye çalıştıkları görüldü.26 yaşına giren Cenk Tosun'un doğum günü A Milli Takım'ın Slovenya'da kamp yaptığı Kempinski Palace Hotel'de kutlandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı kesen forvet oyuncusu, daha sonra A Milli Takım teknik heyetinin, takım arkadaşlarının ve çalışanlarının tebriklerini kabul etti.Volkan BabacanGökhanMehmet TopalÇağlarHasan AliSelçukOğuzhanEmre MorEmre ÇolakVolkan ŞenBurak Yılmaz