Holiganlar büfede çalışan genci yaktı!

Olay, geçen pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanan, sahaya atılan patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle olaylı geçen Göztepe- Eskişehirspor maçında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şuayip Çiftci, 3 arkadaşıyla birlikte maç günü statta 50 TL yevmiye karşılığında görev aldı. Daha önceki maçlarda da büfede çalışan Çiftci ve kendisi gibi öğrenci olan iki arkadaşı maçtan önce saat 15.00'te büfelerin başına geçti.

FİYATLARA TEPKİ GÖSTEREN BİN KİŞİDEN KÜFÜR İŞİTTİLER

Kağıt bardak çayı 2 TL'ye, 180 ml'lik küçük suyu da aynı fiyata satan öğrenciler ile iddiaya göre fiyatları pahalı bulan taraftarlar arasında zaman zaman tartışmalar oldu. Çiftci ve arkadaşları tepkili taraftarları, Biz de öğrenciyiz, harçlığımızı çıkarmaya geldik. Bize söylenen fiyatlar üzerinden satış yapıyoruz" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Şuayip Çifci, maç süresince bulunduğu alandaki yaklaşık 1000 taraftarın sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığını ve çok zorlandıklarını söyledi. Taraftarların her şeyin fiyatına itiraz edip tepki gösterdiğini belirten Çiftci, şunları söyledi:

"Ek kazanç için maça gidiyordum. Satışlara başladık. İnsanlar fiyatları çok buldu. Suyun fiyatlarına itiraz edip 'Bu su 2 TL mi olur? Dışarda 50 kuruş' dediler. Her şeyin fiyatına tepki gösterdiler. Biz de anlayışla güler yüzle cevap verdik. Açık çıkarsa bizden kesileceğini söyledik. Aldıklarında bile hakaret ettiler, 'Allah belanızı versin, hakkımız haram olsun' dediler. Küfür edenler de oldu."

20 LİTRELİK KAYNAR ÇAY KAZANINI BAŞINA DÖKTÜ

Taraftarların maçın ilerleyen her dakikasında daha da sinirlenip gerildiğini belirten Çiftci, korkan arkadaşlarından birinin büfenin kepengini kapatmaya çalıştığını söyledi.

Kepengin kapanmasına da tepki gösteren taraftarlar arasından bir kişinin bir anda gözünün döndüğünü söyleyen Çiftci, "Biri bağırınca hepsinin gözü bir anda karardı. Aralarında iyi insanlar da vardı. Aralarından biri beni çağırdı, korktuğumdan gitmedim. Biri geldi önümdeki plastik kasayı bana doğru itti. Sonra geldi çay kazanını kafamdan döktü. İçerisinde 20 litre kaynar su vardı. Can havliyle yere düştüm, tişörtümü çıkardım" dedi.

Yüzünün sol kısmından itibaren boynu, göğüs, karın ve kolunun dirseğe kadar yanan Çiftci, ambulansla hastaneye götürülürken 2'nci derece yanık teşhisiyle tedaviye alındı. Çiftci hastaneye gittikten sonra taraftarların büfeyi yağmaladığını ve paraları da aldıklarını söyledi.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILAMADI

Harçlığını çıkarmak isterken ölümün eşiğinden döndüğünü, en büyük hayallerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi mezuniyet törenine katılamadığını belirten Çiftci, şöyle konuştu;

"Taraftarlar arasında madde kullanan, alkollü olanlar vardı. Mezuniyet törenim vardı. Bir öğrencinin en büyük hayalidir. Ancak, ben katılamadım. Bilincim yerine gelince herkese 'İz kalacak mı?' diye sordum. İlk aynaya baktığımda kendimden korktum. Ne niyetle geldim nerelere düştüm. Bana bunu yapan şu an dışarıda mutlu geziyor. Benim her gün burada çektiğim acıyı bilmiyor. Bir an önce onun yakalanmasını istiyorum, gözlerime gelebilirdi daha kötü şeyler olabilirdi."

Kendisine bunu yapan taraftar grubundan şikayetçi olduğunu belirten Çiftci, ailesinin Eskişehirspor Kulübü'nü aradığını ancak hiçbir yetkiliye ulaşamadığını söyledi. Çiftci, kendisini hiç yalnız bırakmayan sınıf arkadaşı Taha Hakan ile birlikte iyileşeceği günü bekliyor.