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Ronaldo, 'Beşiktaş Donanması'na hayran kalmış!
Ronaldo, 'Beşiktaş Donanması'na hayran kalmış!
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2017
09:43
Güncelleme Tarihi: 11.6.2017
09:53
Real Madrid'li Cristiano Ronaldo ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, çok sıkı dostlar...
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