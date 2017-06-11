Ronaldo, 'Beşiktaş Donanması'na hayran kalmış!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.6.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 09:53
Ronaldo, 'Beşiktaş Donanması'na hayran kalmış!

Real Madrid'li Cristiano Ronaldo ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, çok sıkı dostlar...

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Ronaldo, 'Beşiktaş Donanması'na hayran kalmış!
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