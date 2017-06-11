Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen, Avrupa gol kralı Çolak'ın, alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp, tehdit, çek-senet tahsilatı' yaptıkları iddiasıyla Kürt Ahmet ve İsmail Altınok gruplarını takibe aldı.

Yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla operasyonlar için düğmeye basıldı. Ankara merkezli birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda Tanju Çolak da İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürüldü.

ÇEK-SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, çok sayıda başkası adına düzenlenmiş çek-senet, başkalarına ait kimlik bilgileri, sahte kimlikler ele geçirildi. Suç örgütü gruplarının, başta Ankara'da olmak üzere birçok ilde iş adamları, varlıklı kişileri tehdit ederek haraç aldığı, zorla senet imzalatıkları, ikinci kişilere ait çek-senetleri silah tehdidiyle tahsil ettikleri öne sürülüyor.