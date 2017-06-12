38'lik Vedat Kapurtu Süper Lig'de forma giyecek

2011 sezonunda Göztepe'den transfer edilen Vedat, Malatya ekibinde 5 yıl boyunca kalesini başarıyla koruyarak camianın beğenisini kazandı. Kişiliği ve çalışkanlığıyla profesyonel futbolcular için önemli bir örnek teşkil eden Vedat Kapurtu ile Süper Lig'de de devam etme kararı alan sarı-siyahlı yönetim, başarılı kalecinin tecrübesinden faydalanmak istiyor.



Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, Vedat Kapurtu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vedat bizim gerek kişiliğiyle gerekse de sporculuğuyla çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah tecrübesinden faydalanmak için onu yeni sezonda da kadromuzda düşünüyoruz" dedi.



Geçen sezonun başında talihsiz bir sakatlık geçirerek uzun bir süre kalesinden uzak kalan Vedat Kapurtu, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme yenilediği taktirde Türkiye liglerinde örneği az rastlanır bir rekora da imza atmış olacak.



Vedat, Karabükspor'un kalesini koruyan Ahmet Şahin'den sonra Süper Lig'in en yaşlı futbolcusu unvanını kazanacak.



Tecrübeli eldiven Vedat Kapurtu Evkur Yeni Malatyaspor kariyerinde 82 resmi müsabakaya çıktı.