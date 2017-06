Alpay Özalan resmen Samsunspor'da

İmza törenine Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş, Sportif Direktör Coşkun Zeren katıldı. Törende konuşan Alpay Özalan, "Ben Samsunspor camiasının ne kadar büyük olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Oynadığım zamanlarda Samsun şehrine geldiğimiz, Samsunsporla mücadele ettiğimiz zaman burada alınacak 1 puanın bile ne kadar acı çekerek alındığını çok iyi bilen bir insanım. Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan son gerece onur ve gurur duyuyorum. Tabi çoğu insan bizi futbolcu kişiliğimizden tanırlar, teknik direktörlük zamanımızdan bilirler. Ama biz hırslı kişiliğimizi, savaşçı kişiliğimizi, koymuş olduğum her türlü hedefi layığı ile çok çalışarak ulaşmış bir insanım. Buraya da geldiğimi zaman şehrin, kulüben ve camianın beklentilerini, gerçekten çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz o taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap onların istediklerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu. Öncelikle bu sözü buradan tüm Samsunspor camiasına veriyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Samsunspor'un o şaşalı büyük günlerine ulaşmak için kendimi çok heyecanlı sabırsız hissediyorum.



Birlik beraberlik olursa, şehir kenetlenirse taraftar her zamanki gibi arkada olursa zaten yönetim kurulu hepsi çok şeker insanlar başarının çok çabuk geleceğine inanıyorum ben" diye konuştu.



Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Alpay Özalan şunları söyledi:



"Tabii ki uzun vadeli geldik buraya. Bizim işimiz bir günlük bir yıllık değil. Biz bir proje için geldik. Getireceğimiz oyunculara gelirsek şu anda elimizdeki mevcut kadrodan gidecekler olacak kalacaklar olacak bunu sayın sportif direktörümüz, Metin ağabey ve sayın başkanla, yönetim kurulu ile görüşüp istişare halinde karara bağlayacağız. Bende bu ligi çok iyi biliyorum. Bu ligde bildiğim tanıdığım güvendiğimiz oyuncular var ama bizde her şey istişare içinde olacak. Doğruyu bularak doğru hamleler yapacağız. Hedefimiz büyük. Benim olduğum yerde zaten hedef büyük olur her zaman. Çok büyük bir camia ve kulüp. Her zaman hedefi büyük olmak zorunda. Biz bunlara inşallah bu sene cevap vereceğiz" diye konuştu.

Samsunspor taraftarına da seslenen Alpay Özalan, "Çok büyük taraftarı olan bir camiaya geldim. Bu taraftar grubunun nelerden mutlu olabileceğini çok iyi bilen bir insanım. onları mutlu edeceğime bir defa söz veriyorum. Böyle bir iddiam ve enerjim olmasa şu anda burada olmam. Ben böyle bir insanım. Ben buraya başarı için geldim. Başarı olmak zorundayım. Bu camia bu taraftar için zorundayım. Bu bilinçteyim" dedi.