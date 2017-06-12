Beraberiz Wes!

Fransa'da başta Gomis olmak üzere transfer görüşmelerinde bulunan Cenk Ergün önceki gün sürpriz şekilde Hollanda'nın yolunu tuttu. Rotterdam'a geçen sarı-kırmızılı idareci Hollanda-Lüksemburg milli maçı öncesinde Sneijder'le bir araya geldi. Cenk Ergün birinci ağızdan "Hakkında çıkan haberleri ciddiye alma. Yeni bir takım oluşturacağız ancak sen yine en önemi parçamız olacaksın. Ben sana inanıyorum. Yeni sezonda da beraberiz'' mesajını iletirken, yıldız oyuncu da ''Ben Galatasaray'da mutluyum ve kontratımı tamamlamak istiyorum'' cevabını verdi. Görüşmede ayrıca Wesley Sneijder'in geçen sezon krize neden olan izin meselesi de netliğe kavuştu. Teknik direktör İgor Tudor yönetiminde sarı-kırmızılı takım yeni sezonu 19 Haziran'da Florya'da açacak. Ancak milli takımında fazla mesai veren Wesley Sneijder ay sonuna kadar izinli. Hollandalı oyuncu 28 Haziran'da başlayacak Slovakya kampında takıma dahil olacak.