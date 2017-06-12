Karşıyaka'da Ahmet Akcan sesleri

Listesinin ilk sırasında yer alan Mustafa Reşit Akçay'ın Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'la anlaşması üzerine yeni arayış içine giren Başkan Mutlu Altuğ, Akcan'la görüşmek için İstanbul'a gitti. Ahmet Akcan'ın hem altyapı hem de A takım deneyiminin olması Altuğ'a kafasındaki projeyi uygulama konusunda avantaj olduğu belirtiliyor. Altuğ'un İstanbul dönüşünde görüşmenin detaylarını yönetimiyle paylaşacağı belirtildi.

Galatasaray'da uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalışan 59 yaşındaki Akcan, Antalyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Mardinspor, Bursaspor, Konyaspor ve Karabükspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Akcan, Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon Jan Olde Riekerink'ten önce futbol akademisi direktörlüğü görevinde bulundu.



Alacakları için TFF'ye başvuran Mustafa Aşan, Onur, Arif, Metin, Hakan ve Fatih'e ödeme yaparak takımda tutan yönetim, Yaşar Holding'in mali desteğiyle sözleşmeleri bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanan Tayfun, Abdülhamit, Behram'ın yanı sıra Ali Say'a da geçen sezondan kalan alacağını ödeyecek.