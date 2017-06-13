Başakşehir transferde bombayı patlattı: Eljero Elia!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir, Feyenoord forması giyen Eljero Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"ABDULLAH AVCI İSTEDİ"

Elia transferi için konuşan Başkan Göksal Gümüşdağ, "Herkese teşekkür ediyorum, Feyenoord'a bu transfer için teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki Elia çok faydalı olacak. İlk Chedjou'yu aldık şimdi Elia, inşallah devamı gelecek. Abdullah Avcı çok istemişti. Elia bizi de heyecanlandırdı, 2+1 yıllık imza atıldı" sözlerini kullandı.

"KUYT İLE KONUŞTUM"

Eljero Elia ise, "Başakşehir iyi bir takım ben de bu takımda başarılı olmak istiyorum. başka kulüplerle de görüştüm ama Başakşehir'in ısrarcı tutumu ve sürekli takip etmeleri kararımda etkili oldu. Benim karar almamda Kuyt da etkiliydi, iyi şeyler söylüyordu. Başakşehir'de ödeme zorluğu olmadığını, aile kulübü olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.