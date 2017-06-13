Elia da Başakşehirli

Geçen sezonu ikinci bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan Başakşehir, transferlerine devam ediyor. Galatasaray ile sözleşmesi biten Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, dün İstanbul'a getirdiği Feyenoord'un yıldızı Eljero Elia'yı da renklerine bağlıyor. Hollanda ekibinin 18 yıllık şampiyonluk özleminin bitmesine 9 gol ve 8 asist ile büyük katkı veren kanat oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Elia, Hollanda Milli Takımı'nda da 26 maçta forma giydi.