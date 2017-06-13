Elia da Başakşehirli

Giriş Tarihi: 13.6.2017
Elia da Başakşehirli

Devler Ligi’ne katılmak isteyen turuncu-lacivertliler, Chedjou’dan sonra Feyenoord’un kanat oyuncusu Elia’yı renklerine bağlıyor

Geçen sezonu ikinci bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan Başakşehir, transferlerine devam ediyor. Galatasaray ile sözleşmesi biten Aurelien Chedjou'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, dün İstanbul'a getirdiği Feyenoord'un yıldızı Eljero Elia'yı da renklerine bağlıyor. Hollanda ekibinin 18 yıllık şampiyonluk özleminin bitmesine 9 gol ve 8 asist ile büyük katkı veren kanat oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Elia, Hollanda Milli Takımı'nda da 26 maçta forma giydi.
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Elia da Başakşehirli
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