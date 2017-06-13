Fenerbahçe bir transferi daha açıklıyor

Giriş Tarihi: 13.6.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 09:02
Fenerbahçe bir transferi daha açıklıyor

Yeni sezonda üç yıllık şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha açıklıyor
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