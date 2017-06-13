Hikmet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 17:45
Manisaspor Hikmet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , daha önce prensip anlaşmasına vardığı Menemen Belediyesporlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

altyapısından yetiştikten sonra 2014'te Gençlerbirliği'ne, geçen sezon devre arasında ise Menemen Belediyespor'a transfer olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Altyapısından yetiştiği Manisaspor'da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e çıkmayı istediğini dile getiren Hikmet, "Yeniden bu kulübün bir parçası olacağım için heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, transferde yeni hamleler yapmak için Futbol Federasyonuna başvuran futbolcuların durumlarının netleşmesini bekleyeceklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Kulübün bu oyunculara ciddi bir ödeme yapması gerekiyor. Bu para, transferi etkileyebilir. Ben takımda kalmasını ve gitmesini istediğim futbolcularla ilgili raporumu verdim. Yönetim gereğini yapacaktır" dedi.

Yorucu bir lig maratonundan çıktıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, doğru düzgün tatil yapma fırsatı bulamadığını söylerken, yeni sezon hazırlıklarına bayramdan sonra başlayacaklarını açıkladı.

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Manisaspor Hikmet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
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