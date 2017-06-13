Manisaspor Hikmet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Manisaspor altyapısından yetiştikten sonra 2014'te Gençlerbirliği'ne, geçen sezon devre arasında ise Menemen Belediyespor'a transfer olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Altyapısından yetiştiği Manisaspor'da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e çıkmayı istediğini dile getiren Hikmet, "Yeniden bu kulübün bir parçası olacağım için heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, transferde yeni hamleler yapmak için Futbol Federasyonuna başvuran futbolcuların durumlarının netleşmesini bekleyeceklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Kulübün bu oyunculara ciddi bir ödeme yapması gerekiyor. Bu para, transferi etkileyebilir. Ben takımda kalmasını ve gitmesini istediğim futbolcularla ilgili raporumu verdim. Yönetim gereğini yapacaktır" dedi.

Yorucu bir lig maratonundan çıktıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, doğru düzgün tatil yapma fırsatı bulamadığını söylerken, yeni sezon hazırlıklarına bayramdan sonra başlayacaklarını açıkladı.