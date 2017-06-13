Prosinecki, Bursaspor'a gelemiyor

Yeşil beyazlı ekip, Robert Prosinecki'ye kararını bildirmesi için bugün saat 15.00'e kadar süre vermişti. Prosinecki, Azerbaycan Milli Takımı ile 31 Aralık'a kadar bulunan sözleşmesini iptal edemeyince Bursaspor'a dönüş yapamadı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, bu konuda yaptığı açıklamada, "Robert Prosinecki'ye bugün 15.00'e kadar süre vermiştik. Sanıyorum Azerbaycan Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetme işini çözemeyince bize dönmedi. Biz de yeni teknik direktör için daha önce temasa geçtiğimiz isimlerle görüşmek için harekete geçtik" dedi.