Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bruma ile Haziran 2022'ye kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leipzig Kulübünün sportif direktörü Ralf Rangnick, takımın oyun tarzına uyduğunu vurguladığı Bruma'nın hızlı ve teknik olarak güçlü bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Bu tarz yetenekleri olan bir oyuncunun takıma kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Rangnick, Bruma'nın Alman ekibinin hücumdaki opsiyonunu artıracağını belirtti.

Geçen sezon ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Leipzig, ligi ikinci sırada tamamlamış ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.