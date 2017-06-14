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Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 19:04
Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig'in, Galatasaray'dan Portekizli futbolcu Armindo Bruma'yı 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bruma ile Haziran 2022'ye kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leipzig Kulübünün sportif direktörü Ralf Rangnick, takımın oyun tarzına uyduğunu vurguladığı Bruma'nın hızlı ve teknik olarak güçlü bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Bu tarz yetenekleri olan bir oyuncunun takıma kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Rangnick, Bruma'nın Alman ekibinin hücumdaki opsiyonunu artıracağını belirtti.

Geçen sezon ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Leipzig, ligi ikinci sırada tamamlamış ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

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Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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