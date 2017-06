Sen benim liderimsin

Fenerbahçe kulübü resmi olarak açıklamadı ama Aykut Kocaman mesaiye başladı... Yeni oyuncusu Mathieu Valbuena ile dün sabah, Fransız futbolcunun imzası öncesinde Ülker Stadı'nda bir görüşme gerçekleştiren Kocaman, kendisiyle ilgiliTecrübeli teknik adamın Valbuena'dan en önemli isteği, saha içinde takıma liderlik yapması oldu. Oyuncuya, takımın geçmiş yıllarda sahip olduğu ruhu kaybettiğini anlatan Kocaman, bunda en önemli etkenin lider vasıflı oyuncu eksikliği olduğunu belirtip, "özellikle hücum bölgesinde sorunlarının bulunduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam,diye konuştu. Aykut Kocaman, Valbuena'ya kendisini hücumun her bölgesinde kullanacağını şu sözlerle aktardı:diye konuştu.3 yıllık imza atan Valbuena her yıl için 3 milyon Euro kazanacak. 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den toplamda 9 milyon Euro (yaklaşık 35.5 milyon TL) kazanacak. İmzanın ardından dün İstanbul'dan ayrılan Valbuena, 27 Haziran'daki sezon açılışına katılacak. Bu arada Lyon, F.Bahçe'den alacağı bonservisi 1.5 milyon Euro artı 1 milyon Euro bonus (F.Bahçe şampiyon olursa alınacak) olarak açıkladı.Fenerbahçe,Valbuena ile birlikte son 19 sezonda daha önce kendisine gol atan 32. futbolcuyu transfer etmiş oldu. Fransız yıldız, Marsilya formasıyla sarı-lacivertlilere 1 gol atmıştı. Listede Oktay Derelioğlu (7 gol), Aatif (3), Emenike, Ceyhun Eriş, Ümit Özat (2), Celil Sağır, Bienvenu, Ali Akdeniz, Ogün Temizkanoğlu (1) gibi isimler var.Önceki gün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Valbuena dün imzayı attı, Ülker Stadı'nı gezdi, Fenerium ve FBTV'yi ziyaret etti. Fransız yıldız duygularını şöyle dile getirdi: "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, dünya çapında bir kulüp olduğunu stadyum gezisi esnasında görmüş oldum. Müzedeki kupalar sayesinde Fenerbahçe tarihini yaşamış oldum. Aynı zamanda Fenercell, Fenerium, televizyon gibi birimlerle Fenerbahçe'nin üst düzey bir kulüp olduğunu gözlemlemiş oldum. Devasa bir kulüp televizyonuna sahip. Bu gezide bana eşlik eden tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."Kulüp binasında Valbuena'yı asbaşkanlardan Ali Yıldırım karşıladı. Yıldırım'ın odasındaki takım posterinden takımdaki oyuncular ve yöneticiler takım menajeri Hasan Çetinkaya tarafından Fransız yıldıza tek tek tanıtıldı. Yıldız oyuncu tesislerin her yerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Yeni sezona stadını yenileyerek start veren Fenerbahçe'de hummalı çalışma sürüyor. Hibrit çimlerin serim işlemi başladı