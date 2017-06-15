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'ta şok !

Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 10:48
Beşiktaş'ta şok istifa!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı...

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Beşiktaş'ta şok istifa!
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