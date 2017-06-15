Federasyon Fransız Milli Takımı için Zidane'ı istiyor

Fransa'nın radyo kanalı RMC'ye konuşan Le Graet, 18 aydır görev aldığı Real Madrid'de kazandığı kupalarla adından söz ettiren Fransız teknik direktör Zidane'dan övgüyle bahsetti.

Futbolculuğu döneminde Fransa'nın 1998'de düzenlenen FIFA Dünya Kupasını kazanmasında başrolü oynayan Zidane'ın milli takımı çalıştırması gerektiğini söyleyen Başkan Le Graet, "Zidane bir gün Fransa Milli Takımını çalıştırmalı. Bu, mantıklı bir seçim olur. Umarım, ileride bu yönde bir arzusu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zidane'ın Real Madrid'de elde ettiği başarılarla kulübün simge isimleri arasına girdiğini ve bu nedenle öncelikle oradaki misyonunu tamamlaması gerektiğini belirten Le Great, "Bugün, Zidane'ın Real'e katabileceği daha çok şey var ve kulübüyle mükemmel bir uyum yakaladı. Başardıklarına hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Le Great, Real Madrid'de teknik direktörlük görevine gelmeden önce Zidane ile konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, "Konuşmamızda, ona Bordeaux veya Fransa'da başka bir takımı çalıştırarak tecrübe kazanması konusunda tavsiyede bulunmuştum. Çünkü Real Madridli oyunculara söz geçirebilmenin zor olduğunu düşünüyordum. Beni yanılttı. Oyuncuların onu ne kadar çok sevdiği belli oluyor ve onun stiline saygı duyuyorlar. Doğru zamanda Real Madrid'in başına geçti." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Zidane, bunu başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti. Fransız teknik adam, kulübüyle iki sezon içinde birer La Liga, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazandı.