Galatasaray'da Gomis transferi bitti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona gelindi. L'Equipe'in verdiği bilgiye göre Fransız futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Gomis'in alacağı ücret de belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın Gomis'e yıllık 3 milyon Euro vereceği, bu ücretin bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. Maç başları hariç Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro'yu (40 milyon TL) geçecek.

Paris'te G.Saray adına sağlık kontrolünden geçene oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor.