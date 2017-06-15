Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da transferi bitti!

Giriş Tarihi: 15.6.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 12:12
Galatasaray'da Gomis transferi bitti!

Fransızların saygın gazetesi L'Equipe, 'ın 'le 3 yıllığına anlaştığını yazdı. Alacağı ücret: Bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da Bafetimbi transferinde sona gelindi. L'Equipe'in verdiği bilgiye göre Fransız futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Gomis'in alacağı ücret de belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın Gomis'e yıllık 3 milyon Euro vereceği, bu ücretin bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. Maç başları hariç Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro'yu (40 milyon TL) geçecek.

Paris'te G.Saray adına sağlık kontrolünden geçene oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Gomis transferi bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz