İmam Altınbaş, Fenerbahçe başkanlığına aday!

Fenerbahçe'ye başkan adayı olmanın ve sarı-lacivertli kulübe hizmet edebilmenin bir şeref olduğunu belirten ve her Fenerbahçelinin böyle bir hayali olabileceğini söyleyen Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için düşüncelerini anlattı.

İmam Altınbaş, her noktada futbola hizmet etmeye gayret ettiklerini, gerek zaman ayırarak gerekse de sponsor olarak Türk futbolunu mümkün olduğu kadar iyi yerlere gelmesi için gayret gösterdiklerini de söyledi.

"MEVCUT YÖNETİM VARKEN BEN ADAYIM DEMEYİ ŞIK BULMUYORUM"

Göztepe'de 7 sene görev aldıklarını, emek verdiklerini ve amatörden aldıkları İzmir ekibini PTT 1. Ligine kadar getirdiklerini hatırlatan iş adamı İmam Altınbaş, "Her kademesinde Türk futboluna hizmetimiz oldu. Dolasıyla öyle bir imkan olur Aziz Yıldırım aday değilim derse, böyle bir şart oluşursa o günkü koşullara göre adaylığı düşünürüz. Mevcut yönetimin 1 yıl daha görevi var. O yönetim bittikten sonra eğer Aziz Bey yeniden başkan adayı olmazsa, her Fenerbahçelinin hayalidir, Fenerbahçe'ye hizmet etmek, Fenerbahçe'nin başarılı olması için çalışmak. Biz de eğer mevcut yönetim süresi dolar, Aziz Bey ben aday olmam derse o zaman düşünülebilir. Şu anda ben aday değilim. Çünkü; Fenerbahçe'yi yöneten bir ekip var. Seçime 1 yıl kala ben adayım demeyi açıkçası şık bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği bir isim olan Ali Koç'a rağmen bu göreve soyunmaya hazır olduğunu söyleyen İmam Altınbaş, "Kazanan Fenerbahçe olur" dedi. Bütçeleri yüksek şirketlerini büyük bir başarı ile yöneten Altınbaş, Ali Koç'un adaylığı için şunları söyledi:

"Koç Ailesi'nin Türkiye ekonomisinde saygın bir yeri var. Sayın Ali Koç'un dedesinin, Türk Sanayisine, özel sektöre çok büyük emeği var. Babasının hizmetleri var. Ali Bey de aday olabilir tabi. Fenerbahçe'ye hizmet etmek her Fenerbahçelinin hakkı diye düşünüyorum. Neticede o aday olursa biz de olursak kim kazanırsa Fenerbahçe'ye hizmet etme şansını yakalamış olur. Dolayısıyla şartlar oluşursa, Ali Bey de olur, başka biri de olur, her Fenerbahçeli çıkıp, Fenerbahçe'ye hizmet etmeye aday olabilir. Ali Koç aday, ben de olurum, kim kazanırsa Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Dolayısıyla Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe'ye hizmet etmek bir şereftir ve her Fenerbahçelinin hayalidir. Ama seçimlere 1 sene kala adayız demenin doğru olmadığını şahsen ben kendi adıma doğru olmadığını düşünüyorum."

"FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEK İYİ, GÜÇLÜ BİR EKİP İŞİ"

Fenerbahçe'yi yönetmenin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu da ifade eden Altınbaş, "Fenerbahçe ailesinin içinde işini çok iyi yöneten, Türk futboluna gönül vermiş, yöneticiliğiyle toplumun takdirini kazanmış çok sayıda insan var. Güçlü ve iyi ekip oluşturulacak büyüklükte, o kapasitede, o değerde bir camia. Dolayısıyla eğer görev icap ederse tek başımıza değil güçlü ve iyi, faydalı bir ekip ile bunu üstleniriz. Eğer şartlar oluşursa güçlü bir ekiple Fenerbahçe'yi yönetmeye talip oluruz" dedi.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"

Aziz Yıldırım'ın tesisleşme konusunda ciddi işler yaptığını ve Fenerbahçe'yi köklü, kurumsal, her branşta başarılı olur bir hale getirdiğini de dile getiren İmam Altınbaş, "Aziz Bey'in hayatının neredeyse üçte biri Fenerbahçe'ye hizmetle geçti. Çocukluk dönemi de dahil. onun şimdi böyle işin başında varken, güzel de bir ekiple yönetiyorken, bizim de şimdi tekrardan buna talip olmamız yakışık olmaz. Eğer bırakırsa onun da desteklerini alarak olur" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ YÖNETECEK BİLGİMİZ, KABİLİYETİMİZ, EKİBİMİZ VAR"

"Fenerbahçe'yi birlikte seçileceğimiz ekiple yönetiriz ve mevcut yönetimin içinden de değerli insanların hizmetini kesintiye uğratmayacak şekilde düzen alırız" diyen İman Altınbaş, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe gibi en zor işlerden biri olan kulübü yönetmek için cesaretimiz var. Fenerbahçe'yi yönetecek hem bilgimiz, hem kabiliyetimiz, hem de ekibimiz var."

"FUTBOLA HİZMETE VE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk futbolunun mümkün olduğu kadar iyi yerlere gelmesi için gayret gösterdiklerinin altını çizen İmam Altınbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz futbolu seviyoruz. Başarılı olmak için önce futbolu sevmek lazım. Çocukluktan beri futbol oynadık, hep içinde olduk. Ayrıca bizim Fenerbahçe sevgimiz çocukluktan gelme bir sevgi. Biliyorsunuz insanlar tuttuğu takımları değiştiremiyorlar. Biz Gaziantepliyiz. Antepli topçular bir dönem en çok Fenerbahçe'ye gelirdi, gençlik dönemimizde bizim sanki iki takımımız var gibiyi. Biraz Antep de oynar sonra herkes Fener'e gelir veya gelmeye çalışırdı. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımız. Baştan beri dışında olduğumuz dönemde de futbola mümkün olduğu kadar hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sponsor olarak şirketlerimizle gayret ediyoruz. Şirket ismi vermek doğru olmaz am 2006 yılında televizyon reklamlarında 4 büyük kulübe sponsor olarak firmamızın birinde ciddi reklamlar yaptık. Bu Göztepe'den de önceydi. Biz her noktada futbola hizmet etmeye gayret ediyoruz. Gerek zamanımızı ayırarak gerekse de sponsor olarak Türk futbolunun mümkün olduğu kadar iyi yerlere gelmesine gayret gösteriyoruz."