10 maddede Belhanda & Gomis

Geçtiğimiz sezon 37 maçta 2809 dakika sahada kalarak 3 gol atıp, 6 asist yapan isim, iki 90 dakikada maçın adamı seçilmeyi başardı.Kariyerinin son iki sezonunda sadece iki sakatlık yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu belinde yaşadığı ağrı ve ayak parmağındaki kırık sebebi ile takımlarının sahaya çıktığı 8 maçı kaçırdı.Kariyerinde dört farklı takım bulunan Belhanda (Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04, Nice) bu ekiplerde 45 gol atarken, 42 de asist yaptı. Fas Milli Takımı'nda da 4 gol buldu.Kulüp kariyerinde on numara bölgesinde 170 maça çıkıp 36 gol atan ve 36 asist yapan Belhanda, sol kanat bölgesinde ise 38 maça çıktı ve 4 gol atıp, 3 asist yaptı.Takımları ile attığı 45 golün 20'sini ilk yarıda atan Belhanda, 25 golü ise ikinci yarıda ağlara gönderdi.Profesyonel futbol kariyerine Montpellier'de başlayan oyuncu, buradan 10 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer oldu. Bu değer kariyerinin de zirvesi oldu.Uzaktan şutları seven, topla fazla oynayıp, anahtar paslara önem veren oyuncunun zayıf özellikleri ise top çalma, orta yapma ve defansa katkı gibi özellikleri…Oyun içinde zaman zaman agresifleşen Belhanda, kariyerinde 302 resmi maçta 62 sarı kart, 7 kırmızı kart görürken, neredeyse her 4 maçta bir kart gördü.Geride kalan sezonda 37 resmi maça çıkan oyuncu, bu maçların 15'inde forvetin solunda, 13'ünde orta sahanın merkezinde, 2'sinde ise merkez forvet olarak sahaya çıkarken, bir maçta ise orta sahanın solunda görev yaptı. 5 maça ise yedek soyundu.Nice forması ile maç başına 1,4 kilit pas atan Belhanda takımının en fazla kilit pas atan isimleri arasında yer alıyor.Marsilya forması ile 34 resmi maçta 21 gol atıp, 3 asist yapan oyuncu Fransız ekibinin en fazla skora katkı yapan ismi olarak sezonu tamamladı.Fransız golcü aynı zamanda PSG'li Edinson Cavani'den sonra Fransa Ligue 1'in maç başına en fazla şut atan (2,6) oyuncusu olarak sezonu bitirdi. İsabetli şutta (1,6) ise üçüncü oldu.Kalbinde ritim bozukluğu olan ve iki kez saha içinde bayılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sorun dışında iki sezondur sakatlık problemi yaşamadı.Kariyerinde en yüksek bonservisle transferi St. Etienne'den Lyon'a 2009/10 sezonunda 13 milyon Euro ile yapan Gomis , sonrasında bedelsiz olarak Swansea'nin yolunu tuttu.Sık ofsayta düşmesi ile dikkat çeken oyuncu, arkadaşlarının koşu yoluna bıraktığı başarılı paslarla da dikkat çekmekte.Kariyerinin son 11 sezonunda tek bir kırmızı kart bile görmeyen oyuncu, toplamda çıktığı 500 resmi maçta bir kez kızararak oyun kenarına geldi.Kariyeri boyunca 188 gol atan oyuncu, bu gollerin 81'ini ilk yarılarda 107'sini ise ikinci yarılarda attı. Fransız oyuncunun uzatmalarda attığı gol sayısı ise 2...2011 yılından bu tarafa penaltı noktasına 12 kez gelen oyuncu, bunların 11'ini gole çevirdi. Gomis sadece Şubat 2013'te Ajaccio kalecisi Ochoa'yı geçmeyi başaramadı.1,84 metre boyunda olan oyuncu aynı zamanda 2,1 olan maç başına hava topu kazanma ortalaması ile de Fransa Ligue 1'in bu alanda önemli forvetleri arasındaydı.Marsilya ile 31 lig maçına çıkan Bafetimbi Gomis, bu karşılaşmaların 2'sinde maçın adamı seçildi.