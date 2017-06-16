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Fenerbahçe'nin 3. transferi bugün geliyor!

Giriş Tarihi: 16.6.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 09:35
Fenerbahçe'nin 3. transferi bugün geliyor!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'dan sonra üçüncü transfer bombasını da patlattı.

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Fenerbahçe'nin 3. transferi bugün geliyor!
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