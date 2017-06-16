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Volkan Şen Avrupa yolunda!

Giriş Tarihi: 16.6.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 10:06
Volkan Şen Avrupa yolunda!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Volkan Şen, sarı lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı.

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Volkan Şen Avrupa yolunda!
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