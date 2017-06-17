Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı

Bu sezon sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın transferinde mutlu son. Taraflar yeni sözleşmede kesin olarak anlaştı ve 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de kaldı.

Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"HASAN ALİ KALDIRIM'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."