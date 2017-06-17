Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"HASAN ALİ KALDIRIM'LA ANLAŞMA SAĞLANDI
2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.
Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."